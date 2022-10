Linguère : Après deux mois de cavale, Mamadou Sow, présumé meurtrier de son fils Amadou tombe au Louma de Payar



Des éléments de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum ont mis fin à la cavale de Mamadou Sow, présumé meurtrier de son fils Amadou Sow.



En effet, après avoir ouvert le feu sur son propre fils à Wendouboubou, une localité située dans la commune de Thiél dans le département de Linguère, le mis en cause avait pris la fuite depuis le 22 août dernier. Mais sur instruction de l’Autorité, la gendarmerie avait mobilisé tous les moyens nécessaires pour traquer le père fugitif. Des recherches ont été menées un peu partout mais en vain.

Ainsi, le présumé tueur a été interpellé ce jeudi au marché hebdomadaire de Payar par les hommes en bleu de la Brigade de Koumpentoum, selon des sources autorisées de Seneweb.

Son arrestation va certainement soulager toute la famille et les habitants de Wendoubou. Le mis en cause sera transféré à la brigade de Linguère demain vendredi pour son audition avant d’être présenté au procureur de la république pour meurtre.



Pour rappel, suite à une violente altercation avec le meurtrier qui se trouve être son propre père, la victime a été abattue dans la cour du domicile familial. Malheureusement, elle succombera quelques minutes plus tard à ses blessures”.

Selon toujours la même source, le père n’en est pas à son coup d'essai. Il avait commis un crime dans le village avant de s’éclipser.