Linguère : Marche des femmes du Djoloff pour dénoncer les violences faites contre elles

Marche des femmes de Linguere

Des femmes venues des 19 communes du département de Linguère et membres de l’association Potital Djolof (qui signifie en langue pulaar l’association pour le développement du Djoloff) ont initié une marche pacifique à Dahra pour dénoncer les violences faites contre elles.





Du stade Bassirou Sidy Ndiaye à la sous-préfecture de Sagatta Djoloff, les marcheuses ont dénoncé toutes les formes de violences exercées sur les femmes surtout en milieu rural. Elles détenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non aux violences faites aux femmes, les femmes du Djoloff ont mal, à travail égal salaire égal, nous réclamons plus de considération, non aux mariages précoces entres autres ». Elles ont mis à nu toutes les formes de souffrances auxquelles elles font face au quotidien. «Au Djoloff, beaucoup de femmes souffrent le martyr, elles sont brutalisées, violentées, laissées à elles-mêmes, données en mariage sans leur avis. Nous voulons que cela cesse car elles ont des droits comme tout le monde », a déclaré Lamba Ka, porte parole des marcheuses.