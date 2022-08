Linguère : Une bagarre entre deux bergers vire au drame

Les habitants du village de Nguith situé à un kilomètre de la ville de Linguère sur la route nationale 3 sont dans l’émoi et la consternation. En effet, une vive altercation entre deux bergers a fait un mort. Le nommé Alessane Sanghot Diakho âgé de 22 ans, plus fort, aurait asséné plusieurs coups de bâton à son antagoniste Ousmane Ba (20 ans) qui a succombé à ses blessures peu après son évacuation à l’hôpital Magatte Lo de Linguère. Informés, les gendarmes de la dite localité se sont transportés sur les lieux du drame pour interpeler le présumé meurtrier. L’origine de la bagarre n’est pas encore connue. Néanmoins, une enquête est ouverte par les hommes en bleu pour déterminer les causes réelles de cette bagarre mortelle.