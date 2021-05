Louga: Incinération de 16 tonnes de produits périmés ou contrefaits impropres à la consommation

Des produits périmés ou contrefaits impropres à la consommation, des sachets en plastiques d’une valeur de 19 millions de francs saisis lors des contrôles de routine menés par le service régional du commerce de Louga ont été incinérés, vendredi en présence de plusieurs autorités administratives, des associations de consommateurs et des forces de sécurité.Le chef du service régional du commerce Mady Danfakha se félicite des bons résultats obtenus à l’issue de ces contrôles de routine effectués depuis un an à travers les boutiques, les marchés hebdomadaires (Loumas) et marchés de la ville.Le responsable du commerce régional a vivement remercié les services de sécurité de Louga qui ont joué un rôle non négligeable dans la saisie de ces produits périmés ou contrefaits.Le gouverneur de Louga Eladji Bouya Amar qui présidait l’opération a invité les populations à sensibiliser davantage les commerçants et à coopérer avec les forces de sécurité en cas de découverte de produits impropres à la consommation.