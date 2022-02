Louga : L'hôtel de ville de Guet Ardo prend feu dans un contexte de contestation du maire sortant (Bby)

Les locaux de l’hôtel de ville de Guet Ardo, une commune située dans l’arrondissement de Koki (département de Louga) ont pris feu ce matin. Ce, dans un contexte de contestation de légitimité du maire sortant de la coalition Benno Book Yakaar, Tallabouya Ba réélu à 50% des voix devant son adversaire Abdoul Ba (35%) de la coalition And Liguey Sunu Gokh et candidat parrainé par le khalife de la cité religieuse.





Informés, les sapeurs-pompiers de Louga se sont rendus sur les lieux pour maitriser le feu. Il y a eu plus de peur que de mal puisque le bureau d’état civil a été épargné par les flammes.





La gendarmerie de Koki a ouvert une enquête pour élucider les causes troublantes de cet incendie supposé criminel de la mairie de Guet Ardo. Il faut signaler que depuis dimanche 23 janvier, date des élections locales, la cité religieuse est sous haute surveillance policière. Le khalife Amadou Aissata Ba avait dit à haute voix que le maire Tallabouya Ba même réélu ne va plus diriger la commune de Guet Ardo. Le chef religieux campe toujours sur sa position et propose comme maire son candidat battu par le maire sortant pour conduire les destinées de la commune. Le risque d’affrontement entre les partisans du maire Tallabouya Ba toujours absent des lieux depuis la date des élections locales et les fidèles du khalife est bien réel. Depuis une semaine, un détachement de gendarmes a été déployé à Guet Ardo. Les autorités sont invitées à intervenir rapidement pour décanter la situation où la peur plane et les activités économiques sont au ralenti depuis dimanche dernier.