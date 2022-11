Louga : le faux ministre Moustapha Diop condamné

Ndiaga Sow, traiteur de formation, a été condamné à un an de prison par le Tribunal de grande instance de Louga. D’après L’Obs, tout est parti de la plainte d’un commerçant accusant Sow d’escroquerie sur la somme de 12 millions F CFA.



« Il m’a garanti que c’est le ministre Moustapha Diop qui doit lui envoyer de l’argent pour qu’il me paie », a confié le plaignant aux enquêteurs. Selon lui, le prévenu est allé plus loin. « Pour mieux me convaincre, il m’a appelé avec un autre numéro, narre-t-il. Quand j’ai décroché, il a commencé à imiter la voix du ministre. Il m’a donné toutes les assurances. »



C’est ainsi qu’appuie-t-il, pensant avoir affaire au ministre du Développement industriel et de la Petite et Moyenne Industrie (Pmi), il lui a remis la somme demandée. Ce qu’il n’a pas tardé à regretter. Le prévenu a avoué les faits.