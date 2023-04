Louga : Un charlatan et son complice envoûtent un commerçant et lui soutirent la somme de 11 millions F CFA

Le charlatan Mouhamadou Fadel Ka et son complice Sidy Sy ont été déférés au parquet de Louga.



Ils sont accusés d’avoir envoûté le commerçant Ibrahima Sarr, avant de lui soutirer la somme de 11 000 000 F CFA. Les faits remontent à 2021.





Selon les explications du commerçant Ibrahima Sarr établi à Warack, dans la commune de Koki (département de Louga) le nommé Sidy Sy l’a mis en contact par téléphone avec le sieur Mouhamadou Fadel Ka, prétendu marabout et résidant à Tambacounda, pour relancer ses activités commerciales.





"Le charlatan m’a promis des prières pour m’aider à me libérer des difficultés", dit-il, en sus de récupérer surtout son véhicule saisi par la douane.





Quelques jours après, le charlatan lui a demandé la somme de 150 000 F CFA représentant des sacrifices à faire. Une fois la transaction faite, il lui ordonne de déposer les sacrifices sous un baobab situé près de la station Shell, la nuit, vers 2 h. Le lendemain, dit-il, le charlatan lui a remis un bain mystique qui lui a fait perdre la raison. "J’ai été envoûté, déclare le commerçant. Depuis que j'ai commencé à utiliser le 'saafara' qu'il m'a donné, j'ai complètement perdu la raison. Je faisais tout ce qu'il demandait, sans même réfléchir", a confié le plaignant.





"Dans un premier temps, il m’a demandé de déposer la somme d’un million de francs, un lit pliant de 25 000 F sous le même arbre, qu’il va trouver des talismans sur le tronc. Ensuite, il me demande d’acheter deux calebasses et mettre 500 000 F dans chacune d’elles, quatre caftans avec 50 000 F dans chaque poche droite, quatre bœufs à 1 200 000 F.





Après tous ces agissements, Mouhamadou Fadel Ka ne cesse de traquer sa victime qui a fini par vendre le domicile de son grand frère à Touba à 5 428 000 F. "Sans broncher, je faisais tout ce qu’il me demandait".





Lasse, la victime s’en est ouverte à son fils Daouda Sarr qui l’a emmené auprès d’un autre marabout pour un bain de désenvoûtement. Un jour après, le commerçant a recouvré ses esprits. Sans perdre de temps, il porte plainte contre le charlatan Mouhamadou Fadel Ka et son complice Sidy à la brigade de Koki. Les mis en cause sont arrêtés et déférés au parquet de Louga pour association de malfaiteurs, charlatanisme, escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur une somme de 11 000 000 F CFA.