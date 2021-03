Louga : Un éleveur charcuté à mort par deux frères

Les frères Yoro et Sadibou Sow ont été attraits, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Louga.Ils avaient charcuté à mort un vieil éleveur Cheikh Ali Sow pour une histoire de divagation d’animaux.Les faits ont eu lieu dans le village de Bondé Yara à Keur Momar Sarr.Le jour des faits, relate L'Observateur, le vieux s’est mis à chasser les animaux qui dévastaient son champ.Il se rend chez les bergers à qui appartiennent les bêtes dans leur campement pour une séance d’explications.Ce fut l’erreur fatale, car la discussion vire à une sanglante bagarre.Le vieil éleveur, qui reçoit de violents coups de coupe-coupe à la tête et au bras, décède lors de son évacuation à l’hôpital.Si le jeune Yoro risque un an de prison, Sadibou encourt 10 ans de réclusion criminelle. Délibéré le 12 avril prochain.