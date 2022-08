Louga : un ex-maire PDS envoyé en prison

Le maire sortant de Niomré (département de Louga), Pape Ndiouga Lô, est en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt vendredi dernier par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Louga. Il croupit à la Maison d’arrêt et de correction de la région.



D’après Libération, qui donne l’information, l’ex-édile de Niomré a été arrêté en même temps que Baba Diop, l’agent d’état civil de la mairie quand il était aux affaires, et El Hadji Fall, un agent administratif à la retraite.



Le journal informe que le trio a été écroué pour faux et usage de faux dans un document administratif. Il est accusé d’avoir délivré de fausses pièces d’état civil à un candidat au baccalauréat.