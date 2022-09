Louga : Un garçon de 19 ans déféré au parquet pour pédophilie suivie de viol sur une mineure de 6 ans

Une rocambolesque affaire de pédophilie suivie de viol secoue le village de Ndiaré Wakhé, une localité située dans la commune de Koki, département de Louga. En effet, un jeune homme du nom de Ndongo Badiane est accusé d’avoir entrainé une fillette de 6 ans dans les toilettes du domicile familial pour frotter son sexe dans les parties intimes de la petite jusqu’à éjaculation. Il a été déféré au parquet de Louga pour pédophilie suivie de viol sur mineure.

Les faits se sont déroulés le mardi 30 août à vingt et une heure. La mère de la victime dit avoir constaté l’absence de sa fille de la maison pendant un bout de temps. Pour en avoir le cœur net, elle est sortie de sa chambre pour la chercher. Elle déclare l’avoir trouvée au niveau de la véranda le visage un triste, sa petite culotte au niveau des genoux. A l’en croire, après avoir regardé de près la petite culotte de sa fille, la maman dit avoir vu des traces de liquide blanc. Sans perdre de temps, elle s’est attachée les services d’une voisine pour s’enquérir de la situation. Cette dernière lui a fait savoir qu’il s’agit de sperme.

Interrogée, sa fille lui raconte sa mésaventure avant de dénoncer son cousin Ndongo Badiane. Le mis en cause l’aurait trouvée dans les toilettes et l’a obligée à baisser sa petite culotte. Le jeune garçon a pris son sexe et l'a frotté sur celui de la fillette jusqu’à éjaculer sur elle. Lorsque l’affaire a éclaté, les membres de la famille se sont réunis pour étouffer le scandale. Mais au bout de deux jours, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Koki qui étaient en faction au croisement Warack sur la route Louga-Dahra ont eu vent de cette affaire. Le présumé violeur qui tentait de rallier Cayar a été ainsi mis aux arrêts.

Au début de l’enquête, le sieur Badiane a nié les faits qui lui sont reprochés mais il a finalement avoué son acte avant de demander clémence à la maman de la victime. Il a été déféré hier vendredi 2 septembre au parquet de Louga pour pédophilie suivie de viol sur une mineure de 6 ans.