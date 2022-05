Louga : Un menuisier condamné à 2 ans de prison ferme pour détournement de mineure

Le tribunal de grande instance de Louga a condamné, mercredi, le jeune menuisier C. Ndao âgé de 22 ans, à deux ans de prison pour détournement de mineure et à payer une amende de 300.000 frs à la partie civile.

Les faits remontent au mois de février 2021 lorsque la mère de la victime a constaté un changement de comportement bizarre sur sa fille. Poussée dans ses derniers retranchements, elle avoue avoir été abusée par son petit ami C.Ndao menuisier et conducteur de moto Jakarta à ses heures perdues. Elle sera conduite au centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra, avant que ne soit dévoilée la destruction ancienne de l'hymen.