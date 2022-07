Lutte contre l'émigration clandestine : Marsassoum va abriter un site intégré de formation des jeunes

Marsassoum va abriter un site intégré de formation des jeunes

Les chemins d'Europe sont en train de décimer la jeune africaine avec les multiples accidents qui surviennent dans le ventre de l'Atlantique. Le dernier cas en date est la tragédie survenue au large de Kanfoutine ayant fait 15 morts.







C'est dans l'optique de freiner ces vagues d'émigration vers Barsax que les autorités municipales de Marsassoum ont, avec leur partenaire suisse, pensé à un site intégré de formation agricole. Il devra former cent jeunes agriculteurs, éleveurs et horticulteurs par an.

Cette formation, selon le maire Seyni Mandiang, sera suivie d'un financement pour permettre aux bénéficiaires d'être opérationnels dès leur sortie. "Marsassoum a réglé le problème de la formation des jeunes et des femmes. Il ne reste qu'à ces derniers la volonté et l'engagement à travailler la terre pour sortir définitivement des ornières de la pauvreté", a dit l'édile de la ville.