Lutte contre l'insécurité : la gendarmerie inaugure de nouvelles brigades

Le ministre des Forces armées et le Haut commandant de la Gendarmerie nationale vont inaugurer de nouvelles brigades territoriales et de proximité.



D’après L'AS, Me Sidiki Kaba et le Général Moussa Fall réceptionnent, aujourd’hui, les locaux de la nouvelle brigade territoriale de Khossanto ainsi que celle de Fongolembi.



Demain, Me Kaba et le Général Fall vont étrenner les locaux de la Section de Recherches de Tambacounda et les brigades de proximité de Mako et de Dianké Makha.