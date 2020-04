Lutte contre la Covid-19 : Le Frapp veut un budget de 2000 milliards FCFA

Le Front Révolutionnaire Anti-impérialiste Populaire et Panafricain ( FRAPP) trouve insuffisant les 1000 milliards de FCFA annoncés dans la lutte contre la Covid-19.

Dans un communiqué, l’organisation panafricaine soutient que « Le FRAPP trouve ces 1000 milliards insuffisants et demande que ce budget soit porté à 2000 milliards pour gagner la bataille contre le coronavirus. »





« Le FRAPP exprime son désaccord total devant la politique du président de la République qui est allé contracter des prêts devant les institutions de Bretton-woods dont les politiques ont contribué à créer ce chaos sanitaire dans les pays africains. L’une des leçons à tirer de cette pandémie est qu’il est possible d’avoir un système de santé performant sans l’aide du Fmi et de la Banque mondiale », se sont indignés les camarades de Guy Marius Sagna.





Pour finir, ils donnent l’exemple de La Havane : « Cuba – victime d’un embargo illégal et illégitime depuis plus de 50 ans - qui vole au secours de peuples dont les pays ont plus de moyens en offre la preuve »