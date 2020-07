Lutte contre la Covid-19 : Le groupe Cfao dote l’hôpital Principal en matériel de réanimation

Le groupe Cfao, opérant dans quatre secteurs d’activité au Sénégal, continue d’apporter sa contribution à l’État du Sénégal, dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Après avoir déjà offert des produits de protection, des médicaments et des vivres, Cfao a fait don de matériel médical de réanimation à l’hôpital Principal de Dakar.La cérémonie officielle de remise a eu lieu le vendredi 17 juillet, dans l’enceinte dudit hôpital. Elle a noté la présence du Pr. Mame Thierno Dieng, Directeur de l’hôpital Principal de Dakar, du Pr. Abdou Rajack Ndiaye, Médecin-Colonel et Médecin-Chef adjoint à l’hôpital Principal de Dakar, du délégué pays Cfao au Sénégal, Frédéric Valony, du directeur général de Cfao Technologie & Énergie, Alexis Madrange, et de cadres de Laborex dont le Dr Mame Bakary Wade et M. Omar Diome.Pour une valeur de près de 30 millions de francs Cfa, ce don significatif est composé d’un respirateur artificiel et de l’ensemble du matériel médical périphérique, notamment les appareillages électroniques permettant l’équipement complet d’un lit de réanimation ou de soins intensifs.Selon Frédéric Valony, Délégué pays du groupe Cfao au Sénégal, ce don s’inscrit dans la continuité des actions Rse (responsabilité sociale d’entreprise) de son groupe, avec des contributions déjà réalisées par les sociétés de Cfao au Sénégal, notamment des dons de masques, de gels hydro-alcooliques, de médicaments et autres pour les hôpitaux de Fann, Diamniadio, Dalal Jam, etc., le ministère de la Santé et de l’Action sociale et d’autres services étatiques.«Les sociétés du groupe Cfao au Sénégal sont unies pour contribuer à la lutte contre la Covid-19 et offrir un équipement médical électronique en réanimation, pour aider à la prise en charge des cas graves au Sénégal, via l’hôpital Principal de Dakar», a-t-il révélé.Le directeur de l’hôpital Principal de Dakar, pour sa part, a exprimé un sentiment de fierté. «L’hôpital Principal, par ma voix, exprime sa grande satisfaction et toute sa fierté de mériter ce don qui est loin d’être symbolique, non pas en direction de l’hôpital, mais en direction des malades et surtout des malades qui posent le plus de problèmes dans le contexte de Covid, qui sont les malades graves. Et nous savons très bien que la prise en charge de ces malades graves implique la disponibilité de moyens lourds et sophistiqués de réanimation. Si le groupe Cfao, à travers sa branche Laborex, a consenti à faire ce don sans que l’hôpital lui en fasse la demande, ça rapporte encore de la valeur», a laissé entendre le Pr. Mame Thierno Dieng.Et d’ajouter : «Et il faut saluer deux choses. La première, c’est l’option qui consiste à faire les dons directement aux utilisateurs et en nature. Donc, ça sécurise la ressource et on s’assure d’arriver à la bonne cible qui sont les malades.»En outre, le médecin-chef s’est engagé pour une utilisation efficiente et efficace du matériel non sans remercier et féliciter le généreux donateur. «Vraiment, je ne vous remercierai jamais assez. Et de la même façon, je prends l’engagement que ce matériel sera utilisé à la seule fin qui est de secourir présentement les malades atteints de Covid grave et, ultérieurement, d’autres malades en réanimation. Donc, c’est le lieu de les féliciter, les remercier et en étant sûr que c’est une première et il y aura des suites», a conclu le militaire.Le groupe Cfao, en Afrique depuis plus de 165 ans, est présent dans 36 pays et emploie plus de 20 000 collaborateurs sur le continent africain. Il est spécialisé dans les secteurs de la distribution automobile, des produits et services pharmaceutiques, de la gestion de centres commerciaux et supermarchés, de la distribution ou fabrication de produits de grande consommation ainsi que dans le secteur des nouvelles technologies et de l’énergie.En effet, Cfao est actif au Sénégal avec quatre domaines d’activité, à savoir :