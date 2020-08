Lutte contre la Covid-19 : Le Meer magnifie l'appel du chef de l'Etat à l'endroit de la jeunesse

Le Meer salut l

Lors du Conseil des ministres le 5 août dernier, le président de la République, abordant l'implication des jeunes dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, avait lancé un appel à la jeunesse, pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire pour l’observance généralisée des mesures barrières et le port obligatoire et systématique du masque dans les transports et les lieux recevant du public, sous peine d'amende, en cas d’infraction.





Le chef de l'Etat avait, sur ce point, demandé au ministre de l'Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès aux plages et des rassemblements publics, sur l'étendue du territoire national.





Une mesure saluée par le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Selon le Meer, l'option du président Macky Sall est sans équivoque et ne consiste qu’à préserver la santé des Sénégalais face à ce malheur qui frappe le monde entier.





«Dans le communiqué du Conseil des ministres en date du 5 août 2020, Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall a rappelé, avec insistance, l’impératif d’une implication significative de la jeunesse pour stopper la propagation du virus à Covid-19. Il a ainsi renouvelé son appel à la jeunesse sénégalaise pour conforter au quotidien le plaidoyer communautaire par l’obéissance généralisée relativement au respect des mesures barrières.





En effet, il est constatable, à travers les dernières évaluations de la pandémie, que la situation s'aggrave et ce, malgré les efforts incommensurables des autorités étatiques pour endiguer la pandémie. Ce constat valide la pertinence des décisions du président de la République tendant à inciter à plus de concentration, de responsabilité et d'engagement face au virus qui, jusque-là, n’a pas de remède.





Il a ainsi instruit les ministres de l'Intérieur et des Forces armées de mettre en place une stratégie rigoureuse pour exhorter davantage les populations au respect des mesures barrières contre le coronavirus et aussi assurer la tranquillité de la vie publique, notamment face à la recrudescence des actes de vandalisme et de sabotage orientés vers des édifices publics et/ou privés.





Le Meer félicite le «chef de l'Etat pour son sens aigu de la responsabilité. L’option du président Macky Sall est sans équivoque et ne consiste qu’à préserver la santé des Sénégalais face à ce malheur qui frappe le monde entier. Dans ce sillage, le Meer félicite également le ministre de l'Intérieur qui n'a pas tardé à matérialiser la volonté du président de la République en érigeant des règles destinées à faire régner l’ordre contextuellement à la lutte contre la Covid-19 et à promouvoir le respect strict des mesures promues. Entre autres mesures :





- Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacle





- Interdiction de toute manifestation dans la voie publique, spécialement dans la région de Dakar





- Port obligatoire du masque dans les services de l'Administration et du privé, dans les commerces, dans les transports





- Respect scrupuleux du nombre de places autorisé dans le transport en commun





Ces mesures coercitives et restrictives rendent le port du masque obligatoire et sont susceptibles de générer des sanctions pécuniaires, mais aussi pénales.





En effet, nous sommes témoins des ravages du virus face à de grandes puissances de ce monde. Soucieux d'atteindre les objectifs d'émergence, nous avons l'obligation de gagner cette bataille et cela passe inéluctablement par le respect strict des mesures barrières, le bannissement de l’indiscipline, de l'insouciance et du banditisme chronique. Cet appel du président à sa jeunesse est légitime, justifié et responsabilise celle-ci relativement à sa place dans le combat pour le Sénégal, tout en traduisant l’espoir que le Sénégal a en sa jeunesse. Notre commun sort et le sens de «l'intérêt général» commandent que l'on s'approprie de cet appel du président de la République. Par la prise de conscience d'une responsabilité collective et individuelle de toutes les forces vives de la République, nous pourrons prétendre à jouir d’une société stable et paisible. Ce combat est l'affaire de tous les citoyens et ne saurait intégrer ni tolérer le comportement conduisant à distraire, à dénaturer les priorités en remettant systématiquement en cause les choix et orientations des autorités, le tout sans fondement. C’est surtout l’œuvre d’une partie minime d'une opposition abonnée aux abois et dépourvue de toute notion de discernement, des pseudo-acteurs politiques qui souhaitent la ruine de notre pays et ne s'activent que pour son trébuchement. Que ces ennemis identifiés de la République se ressaisissent, car seule l’union des cœurs et le sens du sacrifice pour la Nation permettront de remporter la guerre contre le covid-19.





Dans la continuité de l'appel du chef de l'Etat lancé le 5 août 2020, le Meer réitère son engagement et son soutien à l’égard de son leader, appelle la jeunesse, notamment celle des écoles et universités, à rester alerte et à poursuivre le combat pour le Sénégal.





Notre conviction est que le Sénégal sortira la tête haute face au coronavirus et relancera son économie afin d’atteindre les objectifs de développement durable et d’émergence dans un futur proche.





Restons vigilants. Le coronavirus tue !