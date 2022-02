Lutte contre la désertification et pour la reforestation : Les nouveaux objectifs de la grande muraille verte

Des experts des 11 membres de la grande muraille verte et leurs partenaires comme l’Union Africaine, le programme national des Nations-Unies pour le développement et pour l’environnement se sont retrouvés pendant trois jours à Widou Thingoli dans la commune de Tessékré à 85 km au nord de Linguère. Ce, pour faire un suivi évaluation des 10 dernières années d’exécution de la grande muraille verte, un projet de reforestation et de lutte contre la désertification.





Selon le directeur de l’agence sénégalaise de reforestation de la grande muraille, le colonel Gora Diop,

« Les 11 pays membres de la grande muraille verte se sont fixés un objectif global de réaliser cent millions d'hectares en termes de restauration et de récupération des terres et trois mille fermes agricoles communautaires ».



Ils ont dévoilé leur second un objectif à savoir la mise en place d’un programme opérationnel 2022 et 2023 qui serait pour eux une base beaucoup plus solide que la décennie passée.