Lutte contre la grippe aviaire : La FAO et l’USAID au chevet du Sénégal

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à travers son projet OSRO/GLO/507/USA «Soutien au Programme de sécurité sanitaire mondiale (PMSS) dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique», a tenu une cérémonie de remise de matériel d’intervention et des intrants destinés à la gestion des foyers de grippe aviaire de haute pathogénicité (H5N1).







En effet, un lot de matériel d'une valeur d'environ soixante-dix millions de francs CFA, composé d'équipements de protection individuelle, de la chaux vive, de désinfectants, de carburant et d'aliments de volaille pour les villages satellites des parcs touchés a été remis aux services du ministère de l’Élevage. Ce matériel contribuera à circonscrire et à éteindre très rapidement l'épizootie de grippe aviaire et ainsi limiter ses impacts négatifs sur la santé humaine et sur l'économie.









La grive aviaire est la maladie qui détruit tout ce qui est volaille. Il faut noter que si tout ce qui est volaille disparaît, la sécurité alimentaire est menacée. C'est dans ce sillage que la FAO et l'USAID ont décidé de soutenir le Sénégal. «Il s'agit d'un don d'un ensemble d'équipements et de produits non seulement pour les laboratoires, mais aussi pour les agents de terrain. Il s'agit de traiter les volailles et surtout les sujets morts qu'il faut enterrer. Ce matériel est estimé à plus de 70 millions de francs CFA», a expliqué le représentant du bureau régional qui espère que dans quelques mois, cette maladie sera derrière nous.





«Déjà, les nouvelles sont bonnes, la tendance est à la baisse et la bataille est en phase d'être vaincue», dit-il.





Ousmane Mbaye, secrétaire général du ministère de l'Élevage et des Productions animales informe d’ailleurs que depuis quelques semaines, le Sénégal a enregistré quatre foyers de grippe aviaire dans la faune sauvage, mais aussi un foyer dans l'agriculture domestique. «Le ministère a su réagir avec toutes les diligences nécessaires pour circonscrire dans les foyers qui étaient déclarés grâce à des appuis et du gouvernement et des partenaires», rassure-t-il.





Le secrétaire général affirme que ce matériel permet de renforcer les actions qui consistent à déployer des agents sur le terrain et faire aussi une approche One Health, en cas de déploiement sur le terrain d'être réactif. Il est important de souligner que la lutte est coordonnée depuis la primature. Cela concerne les ministères de l'Environnement et de la Santé, les services d'hygiène et le ministère de l’Élevage», explique le secrétaire général.





Pour sa part, Nora Madrigal, Directrice du Bureau de Santé de FUSAID, affirme que la contribution de l’USAID à la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène (PAD) est symbolisée par la remise de matériel pour la lutte contre la grippe aviaire au Sénégal.





L'Agence des États-Unis pour le développement international, à travers son programme de sécurité sanitaire mondiale, vise à améliorer les capacités des pays à prévenir, détecter précocement et répondre efficacement aux menaces pour la santé publique dans le cadre du Règlement sanitaire international.





«Il s’agit en général de permettre au Sénégal de mettre en place des systèmes de santé animale et humaine durables permettant de réduire considérablement les risques de pandémie», dit-elle.