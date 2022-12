Lutte contre la migration irrégulière : Kafountine opte pour des solutions endogènes au niveau local

Kafountine opte pour des solutions endogènes au niveau local

La lutte contre la migration irrégulière a regroupé différents acteurs pendant deux jours à Kafountine pour réfléchir sur les véritables causes qui poussent les jeunes à braver les mers pour l'eldorado, et voire au niveau local les solutions endogènes à ce phénomène. Parmi ces solutions préconisées, figure la structuration d'un projet pour l'emploi vert ; la mise en place d'un cadre de veille et de concertation structuré pour mieux collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mieux collaborer avec les jeunes qui s'adonnent à la migration irrégulière. En plus, la mise en place de brigades de gendarmerie et sapeurs-pompiers, et d'une unité de surveillance maritime.





" Pour nous, c'est très important de proposer aux acteurs, à l'État, des solutions endogènes au niveau local. C'est notre partition, c'est notre part de responsabilité que nous voulons satisfaire", affirme le maire de Kafountine, David Diatta. Pour l'autorité locale, c'est comme si les organisateurs de ces voyages irréguliers voulaient faire de Kafountine une zone de départ. David Diatta de confier : " Nous nous sommes engagés dans ce combat suite au drame survenu en juin dernier où il y a eu 15 victimes, candidats à l'émigration irrégulière. Nous avons constaté que Kafountine est devenue une zone de départ. Après cette tragédie, deux tentatives ont été déjouées", renseigne le maire. Une, le jour de la Tabaski, et une autre le jour du Gamou, cela suite à des alertes et dénonciations des populations.