Lutte contre le banditisme à Mbour: 185 individus interpellés

La gendarmerie et la police ont déroulé une troisième opération coup-de-poing mixte dans le département de Mbour. Ces forces de défense et de sécurité ont effectué une descente inopinée dans les coins et les recoins de la Petite-côte pour lutter contre la délinquance et la criminalité.





Cette opération de sécurisation de grande envergure menée dans la nuit du dimanche au lundi, a permis aux limiers et aux pandores d'interpeller 185 personnes pour diverses infractions.