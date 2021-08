Lycée à Touba : Le dernier volet des vœux de Gaïndé Fatma matérialisé devant Cheikh Bass

Le dernier volet des vœux de feu Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma sur terre vient d'être concrétisé au quartier Darou Khoudoss de Touba par sa propre famille avec la bénédiction et la contribution de 100 millions F cfa de Serigne Mountakha Mbacké. La fondation "Gaïndé Fatma" a procédé hier à la pose de la première pierre du lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Cette cérémonie s'est tenue en présence du ministre Dame Diop émissaire du président Macky Sall, du porte-parole du khalife Cheikh Bassirou Mbacké Abdou khadr, de Bougane Guèye Dany, de la famille de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma dont son khalife Serigne Abdou Rahmane Mbacké, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et de toutes les grandes familles de la confrérie mouride.





Pour perpétruer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma dans le domaine éducatif, économique et social, sa famille avait mis en place la "Fondation Gaïndé Fatma" en 2010. En effet, ce marabout était un homme d'une dimension exceptionnelle et toute sa philosophie était articulée autour de l'humanisme ainsi que la promotion de la dignité de l'homme par le travail et l'éducation d'après des témoignages recueillis par Seneweb.





Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé avait très tôt investi dans l'éducation pour combattre l'ignorance et l'obscurantisme.En 1960, il avait fondé la première école arabe de Diourbel. Également dans les années 70 ans, le saint homme avait construit sur fonds propres plus de 250 écoles dans son pays.





Ainsi, la famille de cet défunt érudit vient d'entamer la construction d’un lycée moderne dénommé Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. Ce bijou composé de 40 salles de classes modernes, d'une infirmerie, d'un bloc administration va être réalisé pour compléter le cycle primaire de l'école privée mixte Gainde Fatma.





Dépêché à Touba par le président de la République Macky Sall, le ministre Dame Diop a salué l'acte posé par la famille de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma sous la houlette de leur khalife Serigne Abdou Rahmane Mbacké. Ainsi, l'émissaire du gouvernement rassurera que le gouvernement va accompagner ce projet.