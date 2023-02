Lycée de Médina Ndiathbé : «Djiné Maïmouna» suspend les cours, l’administration dépassée

Depuis plus d’un mois le lycée de Médina Ndiathbé est secoué par le phénomène «Djiné Maïmouna». Celui-ci avait touché plusieurs établissements à travers le Sénégal. Il se manifeste par une séries de mystérieuses crises qui ont la particularité de n’atteindre que les filles et de survenir simultanément.



«Djiné Maïmouna» frappe depuis plusieurs semaines le lycée de Médina Ndiathbé. Les victimes sont chaque fois atteintes à l’heure de la récréation, entre 10 heures et 10 heures 15 minutes. D’après Le Quotidien, qui donne l’information, le problème a pris de l’ampleur entre mercredi et vendredi derniers. «Les élèves piquent des crises en masse. On ne sait pas de quoi il s’agit. Quand elles le font, elles restent durant quatre jours diminuées physiquement et mentalement», témoigne dans les colonnes du journal Abda Sy, le président de l’Association des parents d’élèves.



La situation avait atteint une telle ampleur que l’administration du lycée avait décidé de suspendre les cours mercredi et jeudi. Et vendredi, en accord avec l’association des parents, elle a organisé dans l’enceinte de l’école un récital du Coran. Mais la séance n’a pas manifestement porté ses fruits. En effet, renseigne Le Quotidien, dès ce lundi «Djiné Maïmouna» a refait son apparition. Les crises ayant repris de plus belle.