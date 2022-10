Mac de Mbour : Deux détenus se font la malle

Senego vient d’apprendre l’évasion de deux pensionnaires de la Maison d’arrêt et de correction de Mbour (Mac). Une information donnée par la Rfm.







Il s’agit d’un individu écroué pour viol et vol, et d’un second emprisonné pour meurtre.





« Ils ont pris la poudre d’escampette le samedi 1er octobre dernier vers 13 heures. Le régisseur de la prison n’a pas voulu s’exprimer sur l’incident, selon nos confrères. Mais, parallèlement, la sécurité a été renforcée à la prison. Ce qui indispose les détenus », rapporte le site.