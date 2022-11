Macky Sall et les qualités du bon soldat : “Il se méfiera toujours de l’exposition aux médias et réseaux sociaux”

Macky Sall liste les qualités d'un bon soldat

Lors de la Journée des Forces Armées, célébrée ce vendredi matin, Macky Sall a rendu un hommage appuyé aux militaires. Durant son allocution, le chef de l’État a, également, listé “les principes immuables pour devenir un bon soldat”. Que disent ces principes ? Et bien, Macky Sall en a profité pour glisser un tacle aux réseaux sociaux, car estime-t-il, “le bon soldat se méfiera toujours de l’appel des sirènes et de l’exposition aux médias et réseaux sociaux qui flattent son égo et brouillent ses références”.





Poursuivant son énumération des qualités du bon soldat, le Président relève : “Le bon soldat acceptera toujours les servitudes que lui imposent les charges de son sacerdoce militaire. Le bon soldat obéira toujours à ses supérieurs pour apprendre à commander”.