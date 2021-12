Macky Sall : ’’les établissements scolaires et universitaires doivent être des modèles de propreté et de cadre de vie’’

Le président de la République, Macky Sall, a lancé samedi à Dakar, un appel à l’ensemble des acteurs du sytème de l’éducation pour faire des établissements scolaires et universitaires, ’’des modèles de propreté et de cadre de vie’’.







‘’La propreté est une affaire de tous. J’invite tout le monde à s’y mettre pour rendre le Sénégal propre car la propreté est une affaire de tous’’ a insisté le chef de l’Etat lors de la cérémonie de relance de la Journée de nettoiement dénommée ’’besu setal’’.





La cérémonie de relance de cette Journée de nettoiement, récemment suspendue pour des raisons du Covid-19, s’est déroulée au lycée Sergent Malamine Camara de la commune de Patte D’oie.





Le président Sall a à cet égard, lancé un appel à l’ensemble des élèves, des proviseurs et surtout des enseignants, pour que les établissements scolaires, universitaires, ’’soient des modèles de propreté des modèles de cadre de vie’’.





‘’C’est un Lycée bien entretenu. C’est rare de voir un tel établissement’’ s’est réjoui le président Sall qui a en ce sens, félicité la proviseure et les enseignants ainsi que leurs élèves qui ont pris soin de leur établissement.





‘’Je me réjouis de cette journée, +besup setal+. Je l’avais lancé et entre temps, la pandémie nous a empêchés, de poursuivre. Il est donc heureux, que cette journée mensuelle, puisse reprendre partout dans le territoire national, dans les établissements scolaires et universitaires, dans les services de l’administration, des Collectivités territoriales, mais également dans les communes et autres’’ a dit Macky Sall.





Il a demandé aux citoyens de ’’s’approprier’’ cette Journée, car selon lui, ’’la propreté et l’hygiène sont l’affaire de tous’’.





De ce fait, a assuré le président Sall, ’’l’Etat va mobiliser des ressources conséquentes, pour accompagner les Collectivités territoriales.





Il a néanmoins précisé que ‘’le travail sera fondamentalement, celui des citoyens, des élèves, des étudiants et surtout des élus’’.





‘’Il nous faut continuer ce travail de désencombrement. Il n’est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut absolument, tout enlever, tout ce qui constitue un obstacle sur la voie publique’’, a poursuivi le Chef de l’Etat.





’’Je vous en donne tous les pouvoirs et vous avez mon soutien entier et total, utilisez les moyens de l’Union de coordination de la gestion des déchets solides (UCG), utilisez les moyens des forces publiques et tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire’’ a ordonné, le président de la Républiue au ministre du Cadre de vie, Abdoulaye Saydou Sow.





Macky Sall qui a remercié le maire de la commue de la Patte d’Oie, Banda Diop, les citoyens qui se sont mobilisés pour cette Journée ’’non seulement pour désenclaver et surtout, désencombrer les environs du stade Lépold Sédar Senghor’’.





Le Chef de l’Etat, a d’autre part, invité ses compatriotes, à planter des arbres, à les entretenir, les arroser ’’pour que notre cadre de vie soit viable, où, il fait bon vivre, à l’image de ce magnifique lycée Sergent Malamine Camara’.





Il a rendu un hommage ‘’particulier’’, au ministre du Cadre de vie, ainsi qu’au coordonnateur de l’UCG, qui selon lui, a ‘’révolutionné la perception de la gestion des ordures’’.





‘’Aujourd’hui, on sait que l’UCG est un outil essentiel, fondamental pour le cadre de vie au Sénégal’’ a déclaré le chef de l’Etat.





Macky Sall a aussi adressé ses remerciements au directeur général du programme de modernisation de gestion des déchets (PROMOGED) qui a engagé des travaux ‘’importants’’.





De plus, il a remercié et encouragé le service civique national pour son ‘’remarquable’’ travail, pour son esprit de volontariat en cette veille de la journée mondiale de volontaire.





‘’Je suis fier de prendre part à cette Journée qui se fera tous les mois. Il faut que vous assurez la propreté de votre établissement et aux alentours pour empêcher les gens d’envahir les environs’’ a préconisé Macky Sall.





Il a en outre appelé les chefs religieux et traditionnels, les ‘’Badienou gox’’, les élus, les associations sportives et culturelles (ASC), l’ONCAV, à s’investir pour cette cause de la propreté.





Il a également invité à un reboisement dans les quartiers, devant les maisons, dans les établissements scolaires, en vue d’un Sénégal vert.