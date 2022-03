Mafia à la mairie de Sindia : Le maire Thierno Diagne extrait de sa cellule en tant que témoin dans une affaire d'abus

Dans le département de Mbour, la mairie de Sindia a le plus de dossiers dans les litiges fonciers au niveau du tribunal, a révélé la juge qui présidait l'audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour. Elle a tenté de disséquer la mafia foncière qui s'opère dans la commune de Sindia.





En effet, un commerçant du nom de Amadou Tidiane Ba, bien connu dans la spirale des litiges fonciers à Sindia a vendu deux parcelles à Bourama Camara, dans la zone de Gandigal Sud. Le plaignant achète deux autres parcelles auprès de Ba avant de découvrir que les terrains appartenaient à un tiers.





La présidente de séance, Mme Thérèse a soulevé beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire d'escroquerie foncière. D'ailleurs, pour mieux comprendre l'affaire, le maire de Sindia a été extrait de sa cellule à la maison d'arrêt de Mbour afin de servir de témoin dans ce problème dont un de ses agents municipal est un des prévenus.





Pour rappel, le maire de Sindia Thierno Diagne est en détention suite à un mandat de dépôt servi par le juge d'instruction du premier cabinet Abou Dieye, pour une affaire de litige foncier.





Amadou Tidiane Ba assure avoir acheté les terrains qu'il a vendus à Bourama Camara tout en indiquant qu'il n'a pas obtenu de délibération après son achat.





Bourama Camara a versé une somme de 7 millions 350.000 FCfa à Amadou Tidiane Ba. Il a d'ailleurs réclamé la restitution de la somme qu'il a versée au prévenu. Il explique au juge qu'il s'est rendu à plusieurs reprises à la mairie de Sindia pour procéder à des vérifications d'usage.





Mais à chaque fois des agents de la mairie lui assuraient de la fiabilité des actes. Pis, qu'il n'y avait aucun problème sur les documents.





"A chaque fois que je me rendais à la mairie, leurs voix étaient toujours unanimes, des registres étaient même brandis par les agents", explique le plaignant.

Mais le deal a éclaté au moment où il est allé chercher une autorisation de construire au niveau du service de l'urbanisme.





Son coprévenu, Cheikh Tidiane Seck, agent municipal, affecté au niveau du bureau des domaines a été déjà poursuivi pour des problèmes de foncier.





La juge s'est même demandée si le registre d'enregistrement était réellement celui du foncier de la mairie.





"C'est extraordinaire ! Vous gérez le foncier comme si vous étiez au marché. En tant qu'agent municipal vous êtes dans votre bureau et vous ne faites que dresser des actes", s'écrie la juge.





Thierno Diagne conteste la signature





Cheikh Tidiane Seck explique après avoir rédigé l'acte, il le remettait au maire de Sindia pour signature.

D'ailleurs la juge a indiqué que les actes portent les signatures du maire et du sous-préfet.





Elle a jugé que les manœuvres de Seck étaient très flous. Car elle ne comprend pas que Cheikh Tidiane Seck remplisse des actes administratifs qui sont en retour signés par le maire.





"Donc le maire vous a donné l'autorisation de remplir les actes et de les signer sans vérifier si c'était des faux ou pas ? Moi je voudrais bien comprendre les conditions dans lesquelles vous signez les délibérations", a demandé la présidente.





Appelé à témoigner, le maire Thierno Diagne a assuré que l'une des signatures qui figurait sur l'un des actes n'était pas la sienne.





"Cette signature n'est pas la mienne. Je viens de voir cet acte. J'ai dit à la gendarmerie qu'il arrive qu'on me remette plus d'une cinquantaine de dossiers à signer. Je signe à tout va et je ne prends pas la peine de tout vérifier un à un. Je sais qu'il y a beaucoup de réquisitions et des plaintes qui nous arrivent à la mairie et qui concernent M. Ba", assure le maire.





Il explique que son agent Cheikh Tidiane Seck travaille en tant que bénévole en faisant l'enregistrement des registres.

Le maire précise que : "Tout acte venant de Cheikh Tidiane Ba, je n'ose pas le signer. Parce que j'ai reçu beaucoup de réclamations à son endroit".





Un autre acte est montré au maire, cette fois il reconnaît avoir signé le document du 212B.





Pour Me Elimane Kane qui a assuré la défense de l'agent municipal, "depuis quelques temps, la commune de Sindia est dans l'œil du cyclone. Ce sera bientôt le tour de Saly, Mbour, Malicounda et autres".





D'après l'avovat, les agents de la mairie ne sont pas des faussaires. Et que Camara est tombé sur des terrains à problèmes, qu'il n'appellerait pas l'acte de son client "escroquerie". Il estime que son client a fait preuve de négligence en traitant un dossier d'un courtier habitué aux scandales à la mairie.

Et que rien ne dit dans cette affaire qu'il s'agit de faux car les actes administratifs ont été signés par les autorités compétentes.





Camara a demandé la restitution des 7 millions qu'il a versés au prévenu Amadou Tidiane Ba.





Le commerçant et l'agent de la mairie de Sindia seront édifiés sur leur sort mardi prochain.