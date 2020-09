Magal 2020 : 40.000 charretiers attendus à Touba

Les charretiers attendus au Grand Magal de Touba

Ils font partie du décor du grand magal de Touba. Les charretiers jouent leur partition dans le transport des milliers de pèlerins qui se déplacent dans la cité religieuse à l'occasion du grand magal, un sujet auquel s’intéressent nos confrères du Soleil. Qui signalent qu’à Touba, les véhicules hippomobiles sont au nombre de 30.000 (18.000 tirés par les chevaux, 12.000 par les ânes).





A ce nombre s'ajoutent près de 10.000 autres charrettes en provenance des villages de la région de Diourbel lors de la célébration du grand magal, soit un total de 40.000, renseigne le journal.