Magal de Touba : Un pèlerin meurt après avoir bu un produit aphrodisiaque

Un pèlerin qui s'était rendu à Touba est décédé après avoir ingéré un produit aphrodisiaque auprès d’un tradipraticien.



Le drame a eu lieu le jour du Magal.



D’après Source A, le tradipraticien a fait croire à C. M. D. que son produit soignait les douleurs musculaires et les maladies de la peau.



Convaincu, la victime accompagnée de son ami, a pris une cuillerée.



En cours de route, il a commencé à vomir du sang. Il rendra l’âme lors de son évacuation à l’hôpital.



Arrêté, le tradipraticien déclare qu’il n’est qu’un revendeur.



Il a été déféré pour mise en danger de la vie d’autrui et vente illégale de médicaments sur la voie publique.



Le produit a été envoyé à la police scientifique pour analyse.