Magal Touba : 61 accidents de la route font 301 victimes dont 3 décès

Accident sur la route du Magal 2021

Deux décès se sont ajoutés au bilan des accidents de la circulation routière, ce samedi 25 septembre, à seulement un jour du grand Magal de Touba.





En effet, 301 victimes ont été enregistrées par la brigade des sapeurs-pompiers, sur 61 accidents de la route. Malheureusement, trois personnes ont rendu l’âme, a fait savoir Gaynak Dione, responsable des relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, sur les ondes de la Rfm.





«A jour J -1 du Magal de Touba, le bilan des activités, surtout relatives à la profession des personnels à la surveillance des biens concernant les accidents de la circulation routière, fait état de 61 accidents avec 309 victimes. Parmi celles-ci, nous avons malheureusement trois corps sans vie et le premier décès, c’était hier sur l’axe Diourbel – Touba, à hauteur de Ndoulo. Il y a eu un carambolage entre trois véhicules automobiles. Un véhicule particulier a heurté un autre et le conducteur est décédé sur place. Hier nuit, il y a deux conducteurs de ‘’moto-Jakarta’’ qui ont été tués. L’un a été fauché par un véhicule automobile, l’autre a fait un dérapage suivi d’une chute et a perdu la vie à Khayra, à l’intérieur de Touba», a-t-il fait savoir.