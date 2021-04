Maintenance des ouvrages de Manantali : "Il y a une urgence à entreprendre les travaux" (Serigne Mbaye Thiam)

Il faut aussi changer les transpoles rapidement, chercher d’extinctions incendie, chercher des postes mobiles pour limiter les pannes d’interruption, améliorer le système de traitement des boues dans l’eau.

Il a souligné la nécessité également de faire une autre inspection quinquennale pour être en sécurité au niveau du barrage et la révision générale du barrage de Félou.





« Une session extraordinaire » tenue pour se pencher sur l’état de la Semaf et la Sogem





A l’issue de cette visite guidée, le président en exercice du Conseil des ministres de l’Omvs a constaté qu’il y a « une urgence à entreprendre des travaux de maintenance » des ouvrages qui sont frappés par le poids de l’âge (33 ans). Et c’est la raison pour laquelle d’ailleurs, dit-il, le conseil des ministres de l’Omvs a tenu une « session extraordinaire » le 23 février dernier à Nouakchott pour se « pencher sur l’état de la Semaf (Société d’exploitation de Manantali et de Félou).





Au cours de cette rencontre, Serigne Mbaye Thiam renseigne que le conseil a pris comme résolution « des directives qui ont été données aux directeurs généraux de la Semaf et de la Sogem pour entreprendre sans délai les travaux d’urgence ». Lesquels, pour lui, vont permettre de « sécuriser » le barrage, la centrale hydroélectrique et permettre d’« assurer » la continuité de l’alimentation des pays en électricité.





« La Sogem et la Semaf sont orientées vers la satisfaction de la communauté … »





Cette descente sur le terrain a permis également au président en exercice du conseil des ministres de l’Omvs de constater que la Sogem (société de patrimoine) et la Semaf (société d’exploitation) « ne sont pas seulement des entreprises orientées vers la satisfaction des usagers mais en même temps, ce sont des entreprises qui sont orientées vers la satisfaction de la communauté dans laquelle elles se déploient ». Ce, par « les actions qui ont été faites au niveau de Manantali et d’autres villages ». Parce que, ajoute-t-il, « on avait trouvé au niveau du conseil des ministres de l’Omvs que c’était injuste que l’électricité puisse quitter un village et que ce village ne soit pas alimenté en électricité ».





Un fonds dégagé pour l’électrification des villages traversés par les lignes d’alimentation

Face à cette situation, Serigne Mbaye Thiam renseigne que le conseil des ministres de l’Omvs, depuis des années, avait pris une résolution pour dégager un fonds d’électrification rurale. Et ce fonds a permis d’électrifier 200 villages qui se trouvent sur le tracé des lignes électriques du Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

A l’en croire, ce fonds a dépensé à date, 45 milliards de francs Cfa, avec d’autres postes qui ont été réalisés.

Au terme de sa visite de deux jours à Kayes, le président en exercice du conseil des ministres de l’Omvs a profité de l’occasion pour réitérer les remerciements et les félicitations qui ont été adressés d’abord au Haut-commissaire de l’Omvs, Hamed Diané Séméga, par la façon dont il « manage le système » de l’Omvs. Selon lui, « n’eut été sa perspicacité, les travaux de la centrale hydroélectrique de Gouina n’auront pas démarré maintenant ».





Manantali, un ouvrage à but multiple





Situé sur la rivière Bafing (fleuve noir) au Mali, le barrage de Manantali est un ouvrage à but multiple, à savoir : production de l’énergie hydroélectrique, irrigation, navigation et écrêtement des crues. Ses travaux ont été lancés en 1982 et les ouvrages réceptionnés en 1988. Et leur coût global est estimé à 204 milliards de francs Cfa environ.

De 1998 à 2002, une centrale hydroélectrique a été réalisée et associée au barrage de Manantali. Avec une puissance installée de 200 MW et une production annuelle de 807 GWh en moyenne, cette centrale est composée de 5 groupes électrogènes, d’un poste de 225 KV, d’une ligne de 225 KV de départ Est vers Bamako (Mali), d’une ligne de 225 KV de départ Ouest vers Dakar (Sénégal) et Nouakchott (Mauritanie), et enfin, d’un dispatching pour la coordination de l’exploitation sur Réseau interconnecté de l’Omvs.