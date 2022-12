Maintien des filles à l'école: La caravane de la francophonie sensibilise au Sénégal

Campagne pour le maintien des filles à l'Ecole

Le maintien des filles à l'école reste toujours un défi majeur à relever au sein de l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF). Ainsi, pour sensibiliser les filles et les garçons sur l'importance de l'éducation des filles à l'école, une caravane a été initiée par ledit institut et l'école élémentaire Ngor Ndam Ndiaye de Fatick était leur première étape.





Selon Vjosa Rexhepi, attachée de communication de l’Institut de la francophonie pour l'éducation et de la formation (IFEF), "Au niveau de la francophonie, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec le maintien des filles à l'école. Beaucoup de filles vont à l'école, on a atteint un niveau élevé d'accès à l'éducation mais au fil du temps, elles s'arrêtent". Ainsi, le but de la caravane "Reliefh" (je roule pour plus de filles à l'école), c'est d'encourager le maintien des filles à l'école, d'aller au collège, au lycée et jusqu'à l'université afin qu'elles puissent être indépendantes.