[Édition] Mamadou Kassé dévoile ses recettes pour “sortir Tamba des souffrances”

Mamadou Kassé dévoile ses recettes pour “sortir Tamba des souffrances”

“Oser pour Tambacounda 25 Propositions pour une ambition” est un récit à la fois intimiste et un programme de gouvernance locale signé Mamadou Kassé, Directeur général de la SICAP. C’est également l’histoire d’une trajectoire personnelle riche, où l’on croise des figures familières de la vie politique sénégalaise et où se dessine un pan de notre histoire politique contemporaine.





L’exercice de l’écriture est un passage obligé pour tout homme politique ayant une vision large et soucieux d’apporter sa pierre à l'édifice au développement national ou local. A l’ère de l’immédiateté, de l’instantané, et des débats politiques qui donnent plus l’apparence d’un ring de boxe que d’une agora, le livre offre la possibilité de déployer des idées, un programme, et une ambition. Cela, Mamadou Kassé l’a compris. Le Directeur de la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) a donc trempé sa plume et publie “Oser pour Tambacounda 25 propositions pour une ambition” (Éditions L’Harmattan).





Comme son titre l'indique, ce livre traite d’abord du développement et du destin de Tambacounda, son fief politique. Président du Conseil Départemental de Tamba, il vient d’ailleurs de contribuer à consolider la mainmise de la coalition présidentielle à laquelle il appartient sur la localité au terme des élections législatives. Pur produit de l’école sénégalaise, ayant fait ses études supérieures à l’Université Paul Valéry de Montpellier, il s’est toujours efforcé de rester enraciné dans sa région. “Nul ne peut échapper à son destin. Et je continue de croire, avec la trajectoire prise par ma vie, que mon destin et celui de Tambacounda sont intimement liés et c’est ce qui explique, en grande partie, la profondeur de mes sentiments pour cette ville et mon attachement à ses populations”, écrit-il dans l’ouvrage.





Un environnement familial très politisé





En parlant de sa ville, de son terroir, Mamadou Kassé parle d’abord de lui et de sa trajectoire familiale marquée par la ferveur politique. Son grand-père, El Hadj Mamadou Kassé, tout étant le “plus riche commerçant de la région orientale” et un “des acteurs de la Compagnie Sénégalaise du Sud-Est”, fut un soutien du Président Léopold Sédar Senghor et était membre de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (l’ancêtre du Parti Socialiste). Son père le Pr Moustapha Kassé, Doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, fut un membre actif du Parti Africain de l’Indépendance (PAI), formation d’obédience marxiste-léniniste.





Dans cette ambiance familiale fortement politisée, où il lui arrivait de croiser à la maison des personnalités telles que Majmout Diop, Amath Dansokho, Sémou Pathé Diouf, Mamba Guirassy et tant d’autres, Mamadou Kassé ne pouvait manquer à son tour de prendre le virus politique. Prédisposition militante remarquée dès le lycée, où en compagnie de son ami Barthélémy Dias, il animait la vie associative au sein du Collège Saint-Michel comme vice-président du Conseil de gestion des élèves.





Son engagement politique le mènera dans des formations telles que And-Jef Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS).





Macky Sall, le mentor et la folle journée du 23 juin





Le vrai tournant de son destin politique demeure toutefois son engagement auprès du Président Macky Sall. Le personnage au cœur de ce rapprochement est une vieille connaissance politique et familiale, le défunt Amath Dansokho. “Nous ne pouvons plus offrir de perspectives, nous sommes trop âgés et épuisés, lui glisse-t-il. Tu dois t’engager aux côtés de Macky Sall, c’est incontestablement l’homme de ta génération. Il faudra l’accompagner. Je ne sais pas quand cela arrivera, mais il présidera, un jour, aux destinées de notre pays et il faudra l’accompagner dans cette fastidieuse tâche de renouvellement du personnel politique”. Parole prémonitoire.





Alors qu’il peut se contenter d’un certain confort du haut de son poste Directeur administratif de Teylium, Mamadou Kassé s’engage derrière le président, Macky Sall, dès la création de l’Alliance Pour la République (APR) après sa rupture définitive avec Abdoulaye Wade. Son engagement auprès de son nouveau mentor le pousse, en particulier, à se jeter dans “l’antre” et les “minutes de folie” des évènements du 23 juin. “Je suis naturellement fier d’avoir vécu cette folle journée qui a été une étape importante de la deuxième alternance démocratique au Sénégal marquant le départ du Président Abdoulaye Wade et l’arrivée de Macky Sall”, relate-t-il.





Après la victoire, Mamadou Kassé est tout naturellement intégré dans le cabinet du nouveau président de la République. Tout au long de sa présidence, Macky Sall lui témoigne sa confiance à travers différents postes : Conseiller technique Urbanisme Habitat, Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), Directeur de la SNHLM et de la SICAP.





Tambacounda, sacerdoce et leitmotiv





Néanmoins, la confiance renouvelée et le prestige des postes n’ont pas fait oublier Tambacounda et l’ambition, l’amour et la tendresse qu’il porte pour sa région. “Au moment de m’engager réellement en politique, j’ai choisi de ne prendre en considération que les intérêts de mon terroir et en ne cultivant avec lui que ce rapport originel et charnel par dessus-tout”, raconte-t-il.





Son leitmotiv : la renaissance urbaine de Tambacounda. Et le cœur du livre est notamment consacré à cette vocation, ce sacerdoce pour “l’édification d’une cité émergente, un terroir fortifié impliquant sa modernisation et sa rénovation”.





Tout au long des pages, Mamadou Kassé, très méticuleux, liste les défis et les tâches à entreprendre pour faire de Tamba une cité moderne. Fiscalité, nouvelles technologies, mobilisation citoyenne, partenariats public-privé, sont, entre autres, les différentes thématiques exposées pour contribuer à l’essor de la localité.





En définitive, Mamadou Kassé, qui ne néglige pas l’ampleur de la tâche, nous offre un formidable exercice de volontarisme politique et d’optimisme. Comme les Pères fondateurs américains, il croit à la destinée manifeste de son terroir : “Nous offrons des outils et des armes pour inventer un autre futur pour que “Tamba kaboo nokhola”. Notamment, “Sortir Tamba des souffrances”.