Mamadou Saliou Sow sur la communauté Lgbt au Sénégal : "Le président m'a donné des instructions..."

"Nous valorisons la participation publique de toutes les personnes, de manière égale et sans discrimination, à la prise de décision et à la formulation des politiques. L’engagement du public, y compris la pleine participation des femmes, accroît l’efficacité des gouvernements, qui tirent partie des connaissances, des idées et de la capacité de la population à faire de la surveillance".





Cette déclaration du partenariat pour un gouvernement ouvert (Pgo) assure l’égalité des sexes. Les pays membres du Pgo, devraient fournir et offrir leurs services aux membres de la communauté Lgbt.





Bien qu'ayant adhéré en 2018 au Pgo, le Sénégal n'est pas disposé à adhérer à ce critère.





Le secrétaire d'État auprès du garde des sceaux, chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, se veut formel : "Le Sénégal est dans sa ligne de conduite et ne va pas en sortir".





Il affirme d'ailleurs que sur cette question, le président de la république a déjà tranché et de manière "claire et précise".





"Le président de la république a assuré que tant qu'il sera président, il ne va jamais accepter de cautionner cela. Au Sénégal, nous avons notre culture, des réalités et valeurs culturelles, sociales, religieuses. Le président m'a donné des instructions fermes en me disant : " Dites aux journalistes, dites à la société civile et à qui veut l'entendre que sur cette question le Sénégal est intransigeant. Le Sénégal est dans sa ligne de conduite et ne va pas en sortir", indique M. Sow.