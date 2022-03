Mamadou Talla, émissaire de Macky Sall à Linguère : Objectif, Zéro liste parallèle

La coalition Benno Bokk Yakaar bannit les listes parallèles aux prochaines élections législatives prévues le 31 juillet prochain. L’émissaire du président Macky Sall dans le département de Linguère, le ministre Mamadou Talla, a réaffirmé l’option de la mouvance présidentielle qui c’est d’aller ensemble aux législatives avec zéro liste parallèle.



Mamadou Talla a rencontré les ministres Samba Ndiobéne Ka, Aly Ngouille Ndiaye, les élus locaux, les alliés et les têtes de listes parallèles lors des locales du 23 janvier dernier. Il a appelé tous les responsables et militants de la majorité présidentielle à taire leurs querelles de positionnement et à travailler pour le triomphe de la coalition BBY dans le Djoloff.





Il faut signaler qu’à Linguère, la mouvance présidentielle est depuis longtemps minée par des tendances et des querelles de positionnement entre les deux responsables Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobéne Ka. Les alliés de BBY ont déploré les divisions notées entre ces deux tendances et exigent que les animateurs de ces sensibilités fument le calumet de la paix pour l’intérêt supérieur de la mouvance présidentielle.