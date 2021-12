Manifestation contre l’injustice autorisée, ce vendredi : Voici la liste des participants

Le Préfet de Dakar a autorisé la manifestation organisée par Y en a marre et Frapp. L’activité va se dérouler, ce vendredi 17 décembre, à partir de 15 heures sur les allées du Centenaire (place Vieux Sing-Sing Faye).



«Un rassemblement pacifique des forces vives de la nation pour l'indépendance de la Justice », précise-t-on dans un communiqué reçu, ce jour. Lequel, sera également l'occasion, avance-t-on, pour les Sénégalaises et les Sénégalais victimes d'injustices de toute sorte, de s'exprimer publiquement. «Nous invitons les Sénégalais à venir massivement exprimer leur sentiment sur la marche de notre justice et écouter les difficultés que vivent leurs concitoyens », souligne l’activiste Guy Marius Sagna.





Ainsi, une liste des participants à ce rassemblement est dévoilée. Il s’agit de l’Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal, du Collectif des chauffeurs et secrétaires des CEDA du Sénégal, du Collectif générale des artisans et du secteur informel, du Collectif pour la défense des intérêts de Médina Wandifa, du Collectif des ex travailleurs de Huawei, du Collectif des ex travailleurs de Transplast, du Cadre de concertation des réfugiés mauritaniens au Sénégal, du Collectif des Centres de traitement des épidémies, du Collectif des familles de détenus, de la Coalition citoyenne le peuple, de FRAPP, de Jammi Réew mi, de la LCIS, de la LD Debout, du Sénégal Notre Priorité, du Syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et des restaurants du Sénégal, de Y'en a marre et de Yewwi Askan Wi.