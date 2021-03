Manifestations à Diaobé : Six personnes atteintes de balle dont une fillette ( Illustration )

Ça chauffe à Diaobé (département de Vélingara). En effet, selon des sources de Seneweb, des manifestations violentes se déroulent actuellement dans la zone. Et pour le moment, six personnes dont une fillette ont été atteintes par balle.Ces affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité et de défense ont causé également des blessés dont le nombre n'a pas été précisé. Et une foule immense se dirige chez le maire de Diaobé.Nous y reviendrons !