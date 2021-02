Manifestations à Louga : Le domicile de Mamour Diallo incendié

Le domicile de l'ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo, a été incendié par des manifestants. Selon LougaWeb, ces derniers seraient des partisans du leader du Pastef, Ousmane Sonko." C’est pendant que je m’étais momentanément absenté de la maison que les flammes ont jailli. Alerté de loin, j’ai rappliqué et appelé les Sapeurs-pompiers qui sont aussitôt venus faire leur travail", soutient Thierno Mountaga Diallo, jeune frère du leader du mouvement Dolly-Macky.Avant de poursuivre: "Nous allons porter plainte. Non seulement il y a eu des pertes matérielles non encore estimées, mais aussi et surtout nos vieux parents auraient pu y laisser leur vie si les voisins et forces de sécurité avaient manqué de promptitude dans leur travail. C’est ici le lieu, au nom de la famille, de les remercier tous".Ces manifestations, parties de Dakar ce matin, ont lieu à la suite d'accusations de viols et menaces de mort contre Sonko par une masseuse de 20 ans environ. Convoqué à la Section de recherches, le député qui dénonce une cabale du régime de Macky Sall s'est prévalu de son immunité tout en appelant ses partisans à la résistance.