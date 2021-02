Manifestations Pros-Sonko : Des patriotes « torturés » et envoyés en prison

Les manifestations du lundi dernier à Dakar et ailleurs au Sénégal ont conduit à des arrestations de dizaines de partisans de Sonko. Dans un communiqué, le Pastef dresse la liste des militants jusque-là répertoriés. Il s’agit de 19 personnes à Dakar, placées sous mandat de dépôt hier.« Les faits qui leur sont reprochés, et qu’ils n’ont pas reconnus, sont : association de malfaiteurs, organisation d’un mouvement insurrectionnel, incendie criminel et dégradation de biens appartenant à l’État et violence à agents de la police publique dans l’exercice de leur fonction. Ils seront déférés à la prison du cap Manuel », précise le document.Outre la capitale, il y a aussi des arrestations en Casamance, le fief politique de l’opposant Ousmane Sonko. « A Bignona également 8 personnes interpellées alors qu'elles manifestaient leur soutien au Président Ousmane Sonko, sont toujours en détention », ajoute le communiqué.Pastef qui dénonce des « actes de torture graves et dégradants » sur ses militants demande leur libération immédiate tout en se réservant le droit de « saisir tous les moyens légaux à sa disposition pour faire face à toute tentative d’intimidation ou de musellement ».