Manque d’eau dans les quartiers de Thiès Ouest et Sud : Sen'Eau annonce la fin des travaux, vendredi 08 juillet

À Thiès, plusieurs quartiers souffrent d’un manque d’eau. Une situation due à une insuffisance de l'offre de production par rapport à la demande sans cesse croissante. Elle se traduit par des manques d'eau en journée et une présence tardive la nuit, note-t-on dans le communiqué de Sen-Eau parvenu à notre rédaction.

Un document dans lequel il est mentionné que les zones sud (Keur Massamba Gueye, Fahu, Sud Stade, Hersant, Cité Lamy, Cité Senghor, Cité Dabakh.….) et ouest (Mbour

1,2,3,4, Grand Standing, Route de Dakar2, ..) sont les plus impactées par ces perturbations.

Ce, " à cause d’une forte demande liée à la pointe 2022, période de l'année pendant laquelle les consommations sont les plus élevées et arrêt de certains ouvrages pour des travaux de maintenance initiés par la société SENEAU, afin de renforcer la production et ainsi améliorer la qualité de la desserte", peut-on lire dans la note.

Les responsables de la Sen Eau annoncent toutefois, la fin de ces travaux, ce vendredi 08 juillet prochain.

En attendant cette remise en service, Sen Eau informe qu'un dispositif de camions citernes est mobilisé " afin de soulager les quartiers les plus impactés. Par ailleurs, des projets de renforcement à court et moyen termes initiés en relation avec la SONES sont en cours de finalisation".

Le même document mentionne également que " la solution durable initiée par l'Etat à travers la SONES avec le projet KMS3 par le transfert d'eau à partir de l'usine, ainsi que la construction d'ouvrages de stockage et de distribution est en cours d'exécution".