Mansour Cama et Mor Talla Kane : La Confédération nationale des employeurs du Sénégal immortalise deux patriotes engagés

«Les morts ne sont pas morts», écrivait Birago Diop. Assurément. Les souvenirs de leurs actions restent intacts. Le geste du secteur privé et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en est une parfaite illustration. Ils ont organisé le 28 février une cérémonie pour rendre hommage à deux illustres disparus. Mansour Cama et Mor Talla Kane ont été respectivement président et directeur exécutif de la CNES.



Les témoignages sont unanimes. Les amis, collègues et proches affirment que ces deux figures sont des références pour la jeune génération. Adama Lam soutient que le plus important est ce que ces deux patriotes laissent à la postérité. Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal décrit ces hommes comme des défenseurs de la souveraineté alimentaire. «Mansour Cama a été un pionnier de la souveraineté alimentaire. Il a consacré sa vie à expliquer les enjeux pour que notre pays soit autonome», a confié M.Lam. Dans cette démarche, Adama Lam déclare que Mansour Cama a eu pour soutien un collaborateur de grande valeur en la personne de Mor Talla Kane. «Ils ont favorisé l’intérêt général et c’est ce que nous voulons véhiculer à travers ces hommes de paix», affirme le président du CNES.



Elancé, le teint noir, la démarche aristocratique, le visage affecteux, la voix imposante de douceur et de candeur. C’est par ces mots que Mary Teuw Niane a parlé de son ami Mansour Cama. Pr Niane le décrit également comme étant un homme de paix enraciné dans la culture du dialogue.



Les mots n’ont pas manqué pour qualifier le collaborateur de Mansour Cama. Mor Talla Kane et lui partagent les mêmes qualités humaines. « Il était un homme aux qualités humaines exceptionnelles avec le sens des responsabilités», a soutenu son camarade de promo Ibrahima Ndao. Il déclare que le parcours exceptionnel de Mor Talla Kane a été le reflet permanent de son engagement pour défendre les causes nobles.