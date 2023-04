Marame Kairé distingué par la Société Astronomique de France

La Société Astronomique de France annonce que Marame Kairé est le lauréat du Prix Marcel Moye 2023. Le Sénégalais, nommé récemment directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales, devient le premier astronome africain à recevoir cette distinction. La cérémonie de remise du Prix aura lieu à Paris le 27 mai lors de la journée des commissions de la SAF au Conservatoire National des Arts et Métiers.