Marche contre le parrainage électoral cet après-midi : Ça risque de chauffer à Dakar

Le Prefet et les organisateurs n'ont pas le même itinéraire

On s'achemine peut-être vers une chaude après-midi, ce mercredi à Dakar. 07 organisations de la société civile ont décidé de marcher pour manifester contre le parrainage électoral et entendent maintenir le même itinéraire, ce, malgré le refus du préfet de Dakar. Joints au téléphone par Rfm, Daouda Guèye, l'un des administrateurs de Frapp, et organisateurs de cette manifestation et le préfet de Dakar, campent, chacun sur leur position.





" La marche est un droit consacré par la constitution dans son article 08. Le préfet devrait prendre ses responsabilités pour l'encadrement de cette marche. Nous allons marcher cet après-midi et nous allons tous maintenir le même itinéraire de la place de l'Obélisque à la place de Washington pour rappeler à l'ordre l'Etat du Sénégal. Le préfet refuse que nous maintenons le même itinéraire mais nous allons le faire", souligne le membre de Frapp sur Rfm.





De l'autre côté, le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, campe également sur sa position. Pas question de marcher jusque devant les grilles du ministère de l'Intérieur sur la place Washington et que l'Etat prendra ses responsabilités.





"Ces mouvements ont déclaré leur intention de tenir une marche. Après instruction, nous les avons autorisées à faire cette marche de la place de la nation jusqu'au rond point RTS. Cependant, nous avons refusé de suivre ces manifestants dans leur intention de tenir la marche jusqu'au ministère de l'Intérieur parce que depuis quelque temps, nous notons des difficultés sur la circulation des usagers de la route et cette marche peut compliquer davantage la libre circulation des personnes. Il y a également d'autres activités qui se tiennent actuellement à Dakar comme le forum mondial de l'eau", justifie le préfet de Dakar. Qui précise : " Pour éviter des complications sur la circulation, nous avons limité l'itinéraire de ces manifestants de la place de la nation jusqu'au rond-point RTS. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent passer outre de cette mesure administrative, l'Etat prendra ses responsabilités", a mis en garde le préfet sur Rfm.