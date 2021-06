Marché portant travaux de réhabilitation de l’aéroport de Cap Skiring.

Dans son édition du 18 JUIN 2021 un quotidien de la place a titré à sa Une : « Marché de plus de 5,4 milliards FCFA pour la réhabilitation de l’aéroport de Cap Skiring » ALIOUNE SARR viole le code des marchés ».

En sous- titre il est indiqué « sous le fallacieux prétexte de la Covid 19, les plis n’ont pas été ouverts devant les soumissionnaires »

Je voudrais pour lever toute équivoque porter à l’attention du public les informations qui suivent concernant l’objet indiqué ci-dessus.

L'affaire en question porte sur le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) relatif aux travaux l’aéroport de Cap Skiring en deux (2) lots distincts :

· Lot 1 : Travaux d’extension de la piste d’atterrissage et du Parking pour les avions ;

· Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’aérogare, de la tour de contrôle et de la voie d’accès à l’aéroport.

Sur les Vingt-sept (27) entreprises ont retiré le dossier d’appel d’offres (DAO), vingt (20) entreprises ont déposé une offre dans les délais.

L’évaluation des offres et de la qualification des soumissionnaires a révélé que les entreprises citées (Robotec et Sotracom) qui dénoncent une violation du code des marchés ne sont même pas qualifiées.

De plus l’ouverture des plis s’est faite le mercredi 24 mars 2021 à 10H30 minutes par la Commission des marchés en séance publique en présence de 12 représentants des soumissionnaires sur 20 qui ont souhaité malgré la COVID assister à la séance.

Contrairement aux informations parues dans ce journal, à l’ouverture des plis, le Président de la Commission des marchés a lu à haute voix les offres des dossiers soumis.

Evaluation et la comparaison des offres s’est faite en tenant compte du prix de l’offre, en plus de la conformité de l’offre aux prescriptions du DAO, ainsi que des critères de qualifications, tels que la situation financière, l’expérience générale et spécifique, la qualification du personnel

Aucune de ces entreprises citées dans votre article ne répondait aux critères requis. Le choix de l’attributaire s’est donc fait sur la base de l’offre évaluée la moins - disante parmi les offres reconnues conformes pour l’essentiel aux documents d’appel d’offres et qui satisfait aux critères de qualification.

Je rappelle que les Entreprises qualifiées étaient:

· Lot 1 : Travaux d’extension de la piste d’atterrissage et du Parking pour les avions :

Offre 13 : GROUPEMENT MCE SA ET DIMAT BAT ET TP SA

Offre 14 : COLAS AFRIQUE

ENTREPRISES MONTANT FCFA TTC CLASSEMENT GROUPEMENR MCE SA ET DIMAT BAT ET TP SA 4 514 165 473 1er COLAS AFRIQUE 5 632 256 113 2eme

Lot 2 : Travaux de réhabilitation de l’aérogare, de la tour de contrôle et de la voie d’accès à l’aéroport

Offre 13 : GROUPEMENR MCE SA ET DIMAT BAT ET TP SA

ENTREPRISES MONTANT FCFA TTC CLASSEMENT GROUPEMENR MCE SA ET DIMAT BAT ET TP SA 953 371 257 1er

Le comité technique d’évaluation a procédé à un examen des offres reçues. Le GROUPEMENT MCE SA ET DIMAT BAT ET TPSA satisfait globalement aux critères définis dans le dossier d’appel d’offres.

Après analyse de la qualification des entreprises déclarées conformes pour l’essentiel, la commission des marchés a proposé d’attribuer provisoirement les marchés.

Par conséquent il n’y a à ce jour aucun contrat de marché à ce sujet. Bien entendu comme dans tous les pays les soumissionnaires qui le désirent peuvent exercer des recours gracieux, il en a été ainsi mais il s’est révélé infructueux. Il leur est loisible d’ester devant le régulateur des marchés publics. C’est leur droit.

Directeur des Infrastructures Aéroportuaires

MTTA