Marché Sandaga : une victoire judiciaire pour Soham Wardini

Le marché de Sandaga a été rasé. Mais, la mairie de Dakar avait attaqué cette décision en justice. On se rappelle encore le différend entre la Ville et la mairie de Dakar Plateau. Soham El Wardini a annoncé hier sur sa page Facebook que «l’autorisation de démolition du marché Sandaga a été annulée». Ce n’est pas pour ramener le marché, mais elle crie quand même victoire. «Le droit est dit. Mieux vaut tard que jamais», se réjouit-elle. «Je suis pour qu’on conserve la mémoire de Dakar. Notre identité, la vieille ville de Dakar, nous devons la conserver. C’est ça qui fait mal dans cette démolition. Et comment prendre cette décision sans nous consulter», a-t-elle écrit.