Masques, gel, tests... Combien le coronavirus nous coûte au quotidien

CONSOMMATION - Mis de côté pendant un temps par les pouvoirs publics, le masque est désormais devenu un outil incontournable de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Si bien que son port est obligatoire depuis le 20 juillet dans tous les lieux clos recevant du public et recommandé dans le reste de l’espace public.





Cette nouvelle réglementation soulève des questions en matière de coût, auquel on peut additionner d’autres dépenses (gel hydroalcoolique, savons, tests...) qui font apparaître un “budget covid” important pour les ménages modestes. Le HuffPost a tenté de dresser une estimation moyenne de ce que coûte au quotidien le Covid-19.





Des masques gratuits mais pas pour tout le monde

Concernant les masques, l’association de consommateurs CLCV a alerté ce lundi 20 juillet les pouvoirs publics, les incitant à proposer une aide de 50 euros par personne et par mois pour les familles les plus précaires.





Contacté par Le HuffPost, la CLCV explique le détail de son calcul: “On a imaginé qu’une personne utilise en moyenne deux masques chirurgicaux à 0,95 euros par jour et qu’elle n’en utilise qu’un le week-end. Soit donc environ 50 euros par personne et par mois”, précise Olivier Gayraux, juriste pour la CLCV.





Dans une simulation publiée cette semaine et réalisée sur une base similaire, Le Parisien a, lui, estimé le budget masques à 227 euros par mois pour une famille de quatre personnes avec deux enfants de plus de 11 ans.



En favorisant, l’utilisation de masque en tissu lavable et réutilisable, les enjeux financiers sont près de deux fois moindres. À raison de deux masques en tissu à 3 euros par semaine, lavables 10 fois, le prix revient à 24 euros par mois pour un adulte. Soit 96 euros pour une famille de quatre.





Interrogée ce mardi 21 juillet au journal télévisé de TF1, Emmanuel Macron a estimé que “l’État - et le contribuable français - n’a pas vocation à payer des masques (...) pour tout le monde, tout le temps”, mais que “ceux qui n’ont pas les moyens d’en acheter seront “aidés”.





Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi à l’Assemblée que “les plus précaires” des Français allaient effectivement pouvoir obtenir gratuitement des masques, grâce à un effort “relancé” par l’État. Sont concernés: les personnes “bénéficiant de la complémentaire santé solidaire” et les bénéficiaires de l’AME (Aide médicale d’État). Soit près de cinq millions de masques gratuits par semaine via les CCAS (Centres communaux d’action sociale, ndlr) et les communes.





“Par ailleurs, deux millions de Français -ceux qui sont porteurs de fragilités- peuvent se faire rembourser les masques sur prescription”, a-t-il également rappelé. Certaines mairies mettent également des masques gratuits à disposition.





Gel et savon, des frais cachés





Bien évidemment, ces frais font partie intégrante du quotidien de tous les ménages, même hors période de pandémie. On peut cependant considérer qu’ils ont augmenté face au nouveau coronavirus. Comme l’ont montré plusieurs études pendant le confinement, les Français faisaient le ménage plus souvent et l’achat de produits d’entretien a explosé. Sur la semaine du 29 mars, le panéliste Iri a ainsi estimé que les achats de savon étaient en hausse de 93% en France. À tel point que début avril, l’UFC Que Choisir observait une chute de l’offre des savons de 37% à cause de pénuries.





Il n’existe pas à notre connaissance de simulation officielle concernant le coût de l’utilisation du gel hydroalcoolique. Le HuffPost a donc effectué des calculs maison pour avoir une estimation de la dépense engendrée.





Comme cas type, nous avons choisi celui d’un salarié qui se rend à son bureau pour travailler et qui emprunte les transports en commun à l’aller et au retour. Cela nécessite notamment d’utiliser son gel hydroalcoolique avant de mettre son masque pour prendre les transports, mais aussi avant de l’enlever lorsque son trajet a été effectué. Les autorités sanitaires recommandent en effet de se laver les mains dès lors que l’on manipule son masque. Soit au total au moins quatre utilisation de gel hydroalcoolique dans la journée.





Le protocole sanitaire envoyé aux entreprises stipule qu’elles doivent mettre à disposition, eau et savon ou gel hydroalcoolique sur le lieu de travail. Le salarié n’aura donc pas besoin de sortir son flacon sur place. En revanche, on peut considérer qu’il l’utilisera au moins deux fois s’il sort déjeuner dehors. Soit au total au moins six utilisation par jour, et cela à condition de ne pas sortir faire des courses ou d’aller faire une promenade, voire de retrouver des amis le soir.





La dose recommandée de gel hydroalcoolique à chaque utilisation est de 4ml, multiplié par 6, cela donne environ 18 ml de solution par jour. Si l’on considère qu’il y a 20 jours ouvrés de travail par mois, le salarié aura besoin d’au moins 360ml de gel hydroalcoolique par mois.





Actuellement le prix des gel est fixé à 2,64 euros les 100 ml, 4,40 euros les 300 ml, et 13,19 euros le litre. Or dans le cadre de trajets en transports, c’est bien le contenant de 100ml qui est le plus approprié. Le salarié aura au moins besoin d’en acheter quatre par mois, suivant la simulation effectuée plus haut. Pour un coût mensuel de 10,56 euros par personne.





À la maison, un lavage des mains régulier





La salarié qui resterait en télétravail n’est pas non plus exempt de frais sanitaires supplémentaires. Pendant le confinement, les autorités ont encouragé tout un chacun à se laver les mains toutes les heures pour éviter les contaminations et notamment les contaminations croisées. À cet égard, c’est plutôt le savon liquide qui a été encouragé car il permet une meilleure application sur l’ensemble de la surface des mains que son équivalent solide.





Il nous permet également d’effectuer un calcul plus simplement. En considérant qu’une personne se lave au moins 10 fois les mains par jour et qu’elle utilisera 3ml de savon à chaque passage au robinet, cela revient à une utilisation de 30 ml de savon journalière. En restant sur le principe des 20 jours de travail ouvrés, cela donne 600ml de savon par mois. Le prix d’un litre de savon liquide oscille entre 11 et 14 euros. On peut évaluer le coût à 6,50 euros par mois pour une personne à condition de recharger son flacon.





Se faire tester peut avoir un coût





Si votre médecin vous a prescrit un test PCR qui permet de déterminer si vous êtes actuellement porteur du Covid-19, vous serez dans tous les cas remboursé. En revanche d’autres tests nécessiteront que vous y mettiez de votre poche. C’est notamment le cas des récents tests immunologiques qui se pratiquent en pharmacie. Vendus entre 15 et 35 euros, ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.





Enfin attention également aux test sérologiques réalisés en laboratoire, seuls ceux homologués par Centre National de Référence (Institut Pasteur) sont remboursés sous certaines conditions.