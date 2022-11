Matam : Une classe en plein air suscite l'indignation

Des éleves assis sur le sol à Thiancone Hiraye

"L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde", disait Nelson Mandela. Mais, quelquefois, il est difficile de croire que les autorités ou personnes habilitées investissent dans ce secteur pour former de futurs cadres dans le but de développer un pays.





Si certains Sénégalais s'indignent de la construction de classes en paillote, d'autres ne disposent même pas de ces standards "minimes".





En effet, dans le village de Thiancone Hiraye, situé à quelque 5 km de Ourossogui, dans la commune de Ogo du département de Matam, ce qu'on peut qualifier d'espace scolaire laisse à désirer. L'image d'élèves assis à même le sol pour suivre les cours suscite l'indignation.