Matar BA rend hommage á Cora FALL: «La mort, impitoyable et aveugle, a encore frappé dans le sport»

Le Ministre des Sports M. Matar BA a rendu un vibrant hommage à Mamadou CORA FALL, ancien maire de Rufisque, ancien sénateur et Président de l’ASC « Les Saltigués » de Rufisque. Matar BA a présenté ses condoléances á sa famille , ses amis et la communauté sportive

.

La mort, impitoyable et aveugle, a encore frappé dans le sport. Cora FALL, Maire honoraire de la Ville de Rufisque, Président de l’ASC « LES SALTIGUES », est parti ce mercredi 20 octobre 2021 , dans le calme et la dignité.





Proche de ses concitoyens et à leur service, il a toujours donné le bon exemple et accompli son devoir, sa vie durant. C’est donc avec le cœur étreint et rempli d’une douloureuse émotion que je salue respectueusement sa mémoire et présente mes condoléances à sa famille et à ses amis, à l’ASC « LES SALTIGUES », à toute la communauté sportive.





QUE LE SEIGNEUR l’AGRÉE DANS SA MISÉRICORDE INFINIE .