Matches de Can : Wave, Alkimia et Terrou Bi assignés à payer des droits de diffusion

A Dakar ce ne sont pas seulement les télés et radios qui sont privées de la diffusion des matchs de la coupe d’Afrique des nations.





En effet, des restaurants et autres hôtels ont aussi fait l'objet d’assignation.





« Tant que les restaurants et les hôtels diffusent les matchs de la Can sans pour autant faire des annonces, là, on accepte. Mais quand ils font des annonces pour dire qu’ils organisent des fan zones et que les gens peuvent venir chez eux les suivre, ça devient commercial et dans ce cas, ils doivent payer les droits », explique Serigne Diagne dont la société gère les droits à payer à la Rts.





Le responsable de poursuivre que des hôtels comme Terrou Bi, Alkimia et autres ont été assignés à payer des droits à ce titre, sinon ils devront arrêter la diffusion des matchs de Can.





Par ailleurs, Serigne Diagne rappelle que la société de transfert d’argent, Wave était dans ce même cas, il y a quelques jours mais, elle a dû payer les droits pour être en règle et éviter toutes complications.