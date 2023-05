Maty Sarr Niang sera déférée demain ce vendredi





La journaliste Maty Sarr Niang a été entendue ce matin par la Sûreté Urbaine. Elle sera déférée devant le Procureur ce vendredi, selon son avocat Me Moussa Sarr.





En plus des infractions visées au moment de sa garde à vue, incitation à la violence et au soulèvement populaire ; appel à l'insurrection, à la violence et à la haine ; commission d'actes de nature à compromettre la sécurité publique ; et outrage à magistrat ; une nouvelle infraction lui est imputée à savoir l'exercice illégal de la profession de journaliste.





En effet, la journaliste n'est pas pour le moment titulaire de la carte nationale de presse. A noter que le procureur de la République s'est autosaisi après des posts sur la page Facebook de .Maty Sarr Niang