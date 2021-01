Mbacké : 13 bandes de malfaiteurs démantelées, près de 10.000 personnes interpellées en 2020 (police)

Le Commissariat de Police de Mbacké publie le rapport d

La police a livré ses chiffres de 2020 à Mbacké. Les éléments du commissariat étaient très actifs dans la traque des délinquants et crimes l'année écoulée.





En atteste le bilan annuel des activités menées par ces derniers, qui fait état de 13 bandes de malfrats démantelées durant cette période. 9954 individus ont été interpellés pour diverses infractions dont 7984 pour non-port de masque dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.





D'après le même document parcouru par Seneweb, 462 personnes dont un chinois et le rappeur Mouhamed Fall alias " 10.000 problèmes" ont été présentés au procureur.